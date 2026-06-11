Pirelli renova como fornecedora de pneus da F1 até 2028

A Pirelli continuará sendo a fornecedora exclusiva de pneus para a Fórmula 1 pelo menos até a temporada de 2028, após a renovação de seu contrato por mais um ano, informou a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) nesta quinta-feira (11).

A empresa italiana, que equipa os carros da principal categoria do automobilismo desde 2011, tinha um contrato até 2027, com uma cláusula para uma eventual renovação por mais um ano.

A FIA e a Fórmula 1 decidiram ativar essa cláusula e estender sua parceria até o final de 2028.

A Pirelli também continuará fornecendo pneus para os carros da Fórmula 2 e da Fórmula 3 pelo menos até 2028.

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