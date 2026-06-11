Mídia iraniana diz que Teerã não aprovou texto de acordo com os EUA

A agência de notícias iraniana Fars, citando uma fonte anônima, afirmou nesta quinta-feira (11) que Teerã ainda não aprovou um texto de acordo com os Estados Unidos.

"Não foi aprovado nenhum texto para um memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos", informou a Fars, que disse citar o que descreveu como uma fonte bem informada próxima à equipe negociadora iraniana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter cancelado ataques previstos contra o Irã e mencionou a assinatura de um possível acordo com Teerã.

"Considerando que as conversas com a República Islâmica do Irã foram examinadas e aprovadas pelas mais altas autoridades iranianas, cancelei (...) os ataques aéreos e os bombardeios que estavam previstos contra o Irã esta noite", escreveu Trump na Truth Social.

"As conversas e os últimos pontos foram, em princípio e em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas", prosseguiu.

"A data e o local da assinatura serão anunciados em breve", acrescentou.

Nenhuma autoridade iraniana reagiu oficialmente às declarações do presidente americano.

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