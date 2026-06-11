Mídia iraniana diz que Teerã não aprovou texto de acordo com os EUA
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A agência de notícias iraniana Fars, citando uma fonte anônima, afirmou nesta quinta-feira (11) que Teerã ainda não aprovou um texto de acordo com os Estados Unidos.
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"Não foi aprovado nenhum texto para um memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos", informou a Fars, que disse citar o que descreveu como uma fonte bem informada próxima à equipe negociadora iraniana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter cancelado ataques previstos contra o Irã e mencionou a assinatura de um possível acordo com Teerã.
"Considerando que as conversas com a República Islâmica do Irã foram examinadas e aprovadas pelas mais altas autoridades iranianas, cancelei (...) os ataques aéreos e os bombardeios que estavam previstos contra o Irã esta noite", escreveu Trump na Truth Social.
"As conversas e os últimos pontos foram, em princípio e em detalhe, aprovados por todas as partes envolvidas", prosseguiu.
"A data e o local da assinatura serão anunciados em breve", acrescentou.
Nenhuma autoridade iraniana reagiu oficialmente às declarações do presidente americano.
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