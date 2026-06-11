Mourinho é nomeado técnico do Real Madrid com contrato até junho de 2029

José Mourinho foi nomeado nesta quinta-feira (11) como técnico do Real Madrid para as próximas três temporadas, anunciou o clube espanhol.

O treinador português, de 63 anos, já havia comandado o Real entre 2010 e 2013. Considerado um dos maiores técnicos da história do futebol, ele assume o comando de um time que vem de duas temporadas sem conquistar títulos de expressão.

Mourinho sucede Álvaro Arbeloa, que havia assumido o comando do Real Madrid em janeiro após a demissão de Xabi Alonso, apenas oito meses depois da chegada deste último.

Mourinho se juntará ao Real no dia 13 de julho, informou o clube num comunicado.

Tendo dirigido anteriormente clubes como Porto, Chelsea e Inter de Milão, 'The Special One' ('O Especial') estava treinando o Benfica desde setembro de 2025.

O clube de Lisboa anunciou no início da semana que o Real havia "formalizado a intenção de contratar José Mourinho por um valor de 15 milhões de euros [R$ 89 milhões na cotação atual]" e confirmou que o técnico português havia aceitado a transferência.

As conquistas de Mourinho incluem dois títulos da Liga dos Campeões (2004 com o Porto, 2010 com a Inter de Milão) e vários títulos de ligas nacionais (campeão de Portugal duas vezes com o Porto, da Inglaterra três vezes com o Chelsea e da Itália com a Inter em 2009 e 2010).

Durante sua primeira passagem pelo Real, ele conquistou a Copa do Rei em 2011 e o Campeonato Espanhol em 2012.

Florentino Pérez, reeleito presidente do Real Madrid no último fim de semana, havia definido o técnico português como sua principal escolha para retornar ao comando da equipe.

O dirigente do clube está convencido de que foi Mourinho quem, durante sua passagem inicial, lançou as bases para os sucessos da década seguinte, especificamente "seis títulos da Liga dos Campeões em dez anos".

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