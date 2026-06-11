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Argentina convoca Marcos Senesi para Copa do Mundo após corte de Balerdi por lesão

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AFP
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Repórter
11/06/2026 16:12

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A seleção argentina confirmou, nesta quinta-feira (11), a convocação do zagueiro Marcos Senesi para a Copa do Mundo de 2026, substituindo Leonardo Balerdi, que ficou fora do torneio devido a uma lesão muscular. 

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Por meio das redes sociais, a 'Albiceleste' confirmou que o jogador, recém-contratado pelo Tottenham, da Inglaterra, integrará o elenco de 26 atletas que disputará o Mundial. 

Balerdi sofreu uma ruptura muscular durante um dos últimos treinos da equipe, o que o impediu de participar da Copa, conforme informado pela AFA na semana passada. 

A notícia pôs fim a inúmeras especulações que associavam os meio-campistas Guido Rodríguez (do Valencia, da Espanha) e Máximo Perrone (do Como, da Itália) à vaga em aberto. 

Senesi vem de uma temporada de destaque na Premier League pelo Bournemouth e é considerado um dos zagueiros argentinos com melhor desempenho na Europa. 

O defensor, revelado nas categorias de base do San Lorenzo, foi anunciado como novo jogador do Tottenham na quarta-feira. 

A linha defensiva dos atuais campeões mundiais conta agora com Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Facundo Medina e o próprio Senesi. 

A Argentina fará sua estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, no Kansas City Stadium, em 17 de junho, às 22h00 (horário de Brasília).

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tev/mcd/aam/cb

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