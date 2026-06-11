Irã não aprovou nenhum texto de acordo com os EUA, diz mídia estatal iraniana
compartilheSIGA
A agência de notícias iraniana Fars, citando uma fonte anônima, afirmou nesta quinta-feira (11) que Teerã ainda não aprovou um texto de acordo com os Estados Unidos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Não foi aprovado nenhum texto para um memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos", informou a Fars, que disse citar o que descreveu como uma fonte bem informada próxima à equipe negociadora iraniana.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter cancelado ataques previstos contra o Irã e mencionou a assinatura de um possível acordo com Teerã.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
ap-mz/dc/erl/am