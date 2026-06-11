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Irã não aprovou nenhum texto de acordo com os EUA, diz mídia estatal iraniana

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AFP
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Repórter
11/06/2026 16:00

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A agência de notícias iraniana Fars, citando uma fonte anônima, afirmou nesta quinta-feira (11) que Teerã ainda não aprovou um texto de acordo com os Estados Unidos.

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"Não foi aprovado nenhum texto para um memorando de entendimento inicial com os Estados Unidos", informou a Fars, que disse citar o que descreveu como uma fonte bem informada próxima à equipe negociadora iraniana.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter cancelado ataques previstos contra o Irã e mencionou a assinatura de um possível acordo com Teerã.

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ap-mz/dc/erl/am

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