Keiko mantém vantagem mínima na apuração dos votos das presidenciais no Peru

A direitista Keiko Fujimori se mantém à frente na apuração oficial dos votos do segundo turno nas eleições presidenciais do Peru, com leve vantagem sobre o esquerdista Roberto Sánchez, de acordo com resultados atualizados divulgados nesta quinta-feira (11).

Com 98,22% das atas apuradas, Keiko Fujimori tinha, nesta quinta-feira, 50,003% dos votos frente a 49,997% para Sánchez, segundo dados do Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE), publicados em seu site na internet.

Impulsionada por votos nos Estados Unidos e no Japão, Fujimori, de 51 anos, está à frente com pouco mais de 900 votos de Sánchez, de 57 anos, após a apuração de mais de 18 milhões de votos.

A autoridade eleitoral informou à AFP que a contagem final "poderia demorar entre duas semanas ou até o fim do mês", dependendo das observações das atas que forem sendo registradas.

A lentidão da apuração se insere na norma peruana. Além disso, para declarar um vencedor, terão que ser revistas as atas impugnadas que contêm cerca de 480 mil votos, o que pode levar dias.

"Vamos esperar a contagem final do ONPE para depois nos pronunciar. Recebo estes novos resultados com serenidade e muita gratidão", disse Keiko Fujimori a jornalistas na porta de sua casa.

A candidata fez um "apelo à reflexão e à calma", ao mesmo tempo em que exortou seu adversário a manter a palavra de aceitar a decisão popular quando a apuração terminar.

"Eu fico com as declarações do candidato Roberto Sánchez de que ele vai respeitar os resultados", lembrou.

O secretário-geral do Juntos pelo Peru, Ernesto Zunini, braço direito de Sánchez, disse que recebia com "tranquilidade" os novos resultados parciais.

O representante do candidato esquerdista se reuniu mais cedo com a missão de observação eleitoral da União Europeia.

A delegação da UE destacou que o segundo turno transcorreu de forma "tranquila e organizada", no contexto de uma campanha polarizada.

O segundo turno confronta a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), do partido Força Popular, e Sánchez, do Juntos pelo Peru, herdeiro político do ex-presidente Pedro Castillo, preso após um autogolpe de Estado frustrado em 2022.

Esta é a quarta vez que Fujimori disputa a Presidência, enquanto é a primeira candidatura de Sánchez para o cargo máximo do Executivo peruano.

O vencedor das eleições vai substituir o presidente interino José María Balcázar em 28 de julho para um mandato de cinco anos.

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