Curaçao faz escala no beisebol antes de sua primeira Copa do Mundo
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Antes de sua primeira participação em uma Copa do Mundo, Curaçao teve uma noite de beisebol em Miami na quarta-feira (10), com seu técnico, o holandês Dick Advocaat, e seu capitão, Leandro Bacuna, fazendo o primeiro arremesso em um jogo da Major League.
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A 'Onda Azul', como é conhecida a seleção deste pequeno país caribenho de 160 mil habitantes, fará sua estreia no Mundial de 2026 no próximo domingo, contra a Alemanha, em Houston, pelo Grupo E.
Bacuna fez o arremesso inicial da partida da Major League Baseball (MLB) vencida por 8 a 0 pelo Miami Marlins contra o Arizona Diamondbacks no LoanDepot Park.
Advocaat recebeu a bola passada pelo meio-campista de 34 anos.
Durante o evento, Bacuna trocou camisas e autógrafos com o jogador de beisebol venezuelano Javier Sanoja, dos Marlins.
"É uma honra", disse Advocaat à imprensa.
Aos 78 anos, ele se tornará o técnico mais velho em uma Copa do Mundo, superando o alemão Otto Rehhagel, que comandou a Grécia aos 71 anos na edição de 2010, na África do Sul.
- "Poderia ter escolhido o beisebol" -
"Estamos aqui para competir na Copa do Mundo, mas esta é uma ótima experiência", comemorou o técnico nascido em Haia.
Na infância, Advocaat jogou beisebol antes de optar pelo futebol.
"Se eu tivesse vivido nos Estados Unidos, talvez pudesse ter escolhido o beisebol e ter sido tão competitivo quanto fui no futebol [como jogador]", disse o treinador em declarações publicadas pelo jornal holandês Algemeen Dagblad.
Os Países Baixos são uma das poucas nações europeias com tradição no beisebol, devido à influência de ilhas como Curaçao e Aruba, territórios autônomos holandeses no Caribe apaixonados por este esporte.
Curaçao conta com jogadores da Major League Baseball, como Ceddanne Rafaela e Kenley Jansen, além de um membro do Hall da Fama de Cooperstown, Andruw Jones.
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