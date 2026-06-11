Estes são os últimos acontecimentos da Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, que começa nesta quinta-feira (11) na Cidade do México:

- Fan zone aberta no México, apesar de protestos -

Em um dia marcado pelo jogo de abertura no Estádio Azteca e por protestos do setor da educação e de familiares de pessoas desaparecidas, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, confirmou que a Fan Fest na praça Zócalo permaneceria aberta.

A própria Sheinbaum vai "tentar" se juntar aos torcedores para assistir à partida de abertura do torneio, entre México e África do Sul, no telão localizado perto do Palácio Presidencial.

- Costa do Marfim e Senegal sem torcedores -

Os problemas relacionados aos vistos de entrada nos Estados Unidos persistem. Grupos de torcedores da Costa do Marfim e do Senegal informaram, nesta quinta-feira, que não poderão viajar para apoiar suas seleções, pois não conseguiram obter o documento para entrar em território americano.

Faltando poucas horas para a bola começar a rolar, a rigorosa política de imigração de Donald Trump continua a ofuscar o aspecto esportivo.

"Os torcedores desistiram de viajar porque os Estados Unidos não querem ver em seu território torcedores de certos países, como a Costa do Marfim", lamentou Julien Kouadio Adonis, presidente do Comitê Nacional de Torcedores dos Elefantes (CNSE).

"Desde que o Senegal começou a participar da Copa do Mundo, esta é a primeira vez que não enviamos uma delegação devido a complicações na concessão de vistos pelos Estados Unidos", lamentou à AFP Ndèye Dome Thiouf, assessora de comunicação do Ministério dos Esportes do país africano.

- Omar Artan vai apitar Supercopa da Uefa -

O árbitro somali Omar Artan, que se transformou no principal símbolo dos problemas de acesso aos Estados Unidos, vai apitar a decisão da Supercopa da Uefa, anunciou a confederação europeia nesta quinta-feira.

Artan, que seria o primeiro árbitro da Somália na história da Copa do Mundo, prometeu, ao retornar a Mogadíscio, que estará "no próximo Mundial".

Ele não precisará esperar tanto para estar em destaque, já que foi escalado para o jogo do dia 12 de agosto entre Paris Saint-Germain, campeão da Liga dos Campeões, e Aston Villa, campeão da Liga Europa, em Salzburgo, na Áustria.

"O futebol serve para unir as pessoas, e a Uefa deseja mostrar seu respeito por Omar e por suas notáveis habilidades como árbitro", disse o presidente da confederação, Aleksander Ceferin, citado em nota.

- Henry e Pelé viram nome de rua em Nova York -

O ex-atacante francês Thierry Henry e o rei Pelé foram protagonistas em Nova York nesta quinta-feira, após a cidade dar temporariamente os nomes dos craques a duas ruas.

Até o dia 1º de novembro, Henry, que encerrou sua carreira no New York Red Bulls, e Pelé, que pendurou as chuteiras no New York Cosmos, terão ruas com seus nomes em Manhattan e no Queens, respectivamente.

A prefeitura decidiu homenagear dois campeões de Copa do Mundo que têm vínculos com a cidade: Henry, que conquistou o título com a França em 1998, e Pelé, o único jogador da história a vencer o torneio três vezes (1958, 1962 e 1970).

- Prisões em Hong Kong por falsificação -

Seis pessoas foram presas em Hong Kong em uma operação de combate à falsificação de produtos relacionados à Copa do Mundo de 2026, informaram as autoridades locais nesta quinta-feira.

Do total de 230 mil itens apreendidos, 30 mil eram camisas, muitas delas "muito semelhantes aos modelos originais".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dam/ma/dr/mcd/cb/yr