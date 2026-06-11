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Suécia recomenda não dar smartphones a menores de 13 anos

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Repórter
11/06/2026 14:34

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A Suécia recomendou nesta quinta-feira (11) que os pais não deem um smartphone próprio aos filhos antes dos 13 anos e citou vários riscos associados ao seu uso.

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Em comunicado, a Agência de Saúde Pública sueca afirmou que o objetivo da nova recomendação era "principalmente reduzir o risco de que as crianças sejam expostas a conteúdos nocivos, desenvolvam problemas de sono ou adquiram um padrão de uso semelhante a uma dependência".

Embora entrevistas com crianças tenham revelado que elas valorizavam a possibilidade de se manter em contato com familiares e amigos pelo celular, a agência afirmou que os riscos potenciais superavam os benefícios.

"O uso está associado à distração, à pressão social e à exposição a conteúdos e contatos nocivos", argumentou o órgão público, ressaltando que pesquisas também demonstraram associação com "um sono de menor qualidade".

Caso os pais queiram que seus filhos tenham um celular, a agência sugeriu que deem a eles um "telefone simples", sem acesso à internet.

A agência de saúde sueca foi encarregada de investigar o uso de telas e seu impacto nas crianças. Em junho, pediu aos pais que deixassem seus celulares de lado quando passassem tempo com os filhos.

Na mesma linha, o governo da Suécia anunciou em janeiro que proibiria smartphones nas escolas para crianças até os 15 ou 16 anos.

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jll/mmy/erl/lm/am

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