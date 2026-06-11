Embaixadores de Reino Unido, França e Alemanha pedem diálogo direto entre Rússia e Ucrânia

Os embaixadores de Reino Unido, França e Alemanha na Rússia defenderam, nesta quinta-feira (11), conversas diretas entre Moscou e Kiev durante uma reunião extraordinária no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, em apoio à proposta do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

No domingo, os líderes desses três países europeus endossaram o apelo de Zelensky por um "diálogo direto" com a Rússia para pôr fim à guerra que já dura mais de quatro anos, durante uma cúpula em Londres.

Os diplomatas europeus se reuniram nesta quinta-feira com o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Galuzin.

Moscou já havia anunciado que a reunião aconteceria a pedido dos embaixadores.

Em uma declaração conjunta, os três países afirmaram ter transmitido as conclusões do encontro de domingo à Rússia, incluindo o "apoio ao apelo do presidente Zelensky por conversas diretas entre Rússia e Ucrânia".

O governo, por sua vez, afirmou que autoridades foram informadas sobre as políticas "destrutivas" de seus países em relação à Ucrânia, acusando-os de querer "continuar a guerra contra a Rússia em nome e às custas" dos países europeus.

O presidente russo, Vladimir Putin, rejeitou a proposta feita neste mês por seu homólogo ucraniano de realizar um encontro presencial para pôr fim aos combates.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/phz/mmy/erl/aa