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Yamal e Williams treinam normalmente e se preparam para estreia da Espanha na Copa

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Repórter
11/06/2026 14:24

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As estrelas da seleção espanhola Lamine Yamal e Nico William, em recuperação de lesões sofridas nas últimas semana, treinaram normalmente nesta quinta-feira (11), en Chattanooga (Tennessee), a cinco dias da estreia da 'Roja' na Copa do Mundo, contra Cabo Verde, em Atlanta.

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Em meio a um clima descontraído, os atacantes participaram do treino coletivo durante os 15 minutos abertos à imprensa na Baylor School, nos arredores de Chattanooga.

O atacante Víctor Muñoz, com uma lesão muscular, permaneceu na academia e não participou do treino coletivo.

Yamal e Williams, ambos com lesões na coxa, não viajaram ao México para o último amistoso, uma vitória por 3 a 1 sobre o Peru no dia 9 de junho, e permaneceram no hotel no centro de Chattanooga.

No sábado, já participaram da sessão aberta ao público, mas se retiraram após os primeiros 15 minutos. 

"Estarão disponíveis para a próxima partida", a estreia na Copa do Mundo, garantiu no fim de semana o técnico da seleção espanhola, Luis de la Fuente. 

"Cabe ao Luis decidir quando chegar o momento. É a Copa do Mundo dele e todos querem ajudá-lo", acrescentou na quarta-feira o diretor esportivo da Federação Espanhola (RFEF), Aitor Karanka, sobre a possível titularidade de Yamal contra Cabo Verde.

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pm/mcd/yr/cb

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