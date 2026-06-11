Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos tem dois jogadores cortados por lesão

O atacante Abde Ezzalzouli e o zagueiro Nayef Aguerd, lesionados, foram cortados nesta quinta-feira (11) da seleção do Marrocos, adversário do Brasil na estreia da Copa do Mundo de 2026, daqui a dois dias, pelo Grupo C.

A Fifa atualizou a lista de 26 jogadores da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF) e Ezzalzouli, do Betis, e Aguerd, do Olympique de Marselha, foram substituídos pelo atacante Amine Sbaï, do Angers, e pelo zagueiro Marwane Saadane, do Al-Fateh, da Arábia Saudita.

Contatada pela AFP, a delegação marroquina, que está concentrada em Basking Ridge, Nova Jersey, não quis se manifestar.

Ezzalzouli sofreu uma entorse no joelho direito no último domingo, no final do primeiro tempo do amistoso contra a Noruega (1 a 1). Já Aguerd está afastado dos gramados desde março, após passar por uma cirurgia para tratar uma pubalgia.

As ausências de ambos são uma dor de cabeça para o técnico dos 'Leões do Atlas', Mohamed Ouahbi, especialmente considerando a excelente fase de Ezzalzouli, de 24 anos, nesta temporada.

O atacante foi fundamental na campanha do Betis no Campeonato Espanhol, com o time terminando na quinta colocação e garantindo uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Ezzalzouli não treinou com o restante do elenco na quarta-feira, enquanto Aguerd participou da atividade normalmente, nos trabalhos físicos e com bola.

Ouahbi contava com a experiência de Aguerd, pilar da defesa e que foi decisivo no histórico terceiro lugar do Marrocos na Copa do Mundo de 2022.

A seleção marroquina enfrenta uma escassez de zagueiros experientes após a aposentadoria do capitão Romain Saïss, a lesão sofrida por Adam Masina durante a última Copa Africana de Nações e o longo afastamento de Chadi Riad, que acaba de retornar aos gramados.

O principal nome da zaga é Issa Diop, de 29 anos, que optou por defender o Marrocos, país de sua mãe, ao invés da França, cujas cores vestiu nas categorias de base, e do Senegal, país de seu pai.

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