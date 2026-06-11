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Seis pessoas são detidas em Hong Kong em caso de falsificação de produtos da Copa do Mundo

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AFP
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Repórter
11/06/2026 13:23

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As autoridades de Hong Kong anunciaram nesta quinta-feira (11) a detenção de seis pessoas durante uma operação contra o tráfico de mercadorias falsificadas relacionadas à Copa do Mundo de 2026, envolvendo produtos ilegais avaliados em 156 milhões de dólares de Hong Kong (R$ 103 milhões na cotação atual).

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Segundo as autoridades alfandegárias, quase 80% dos itens apreendidos tinham como destino a América do Norte, onde a competição começa nesta quinta.

Os agentes interceptaram aproximadamente 230 mil itens, incluindo 30 mil camisas suspeitas de serem falsificadas.

Uma parte dessa mercadoria foi apreendida em pontos de passagem de fronteira entre Hong Kong e a China continental.

Muitas das camisas apreendidas são "muito parecidas com os modelos originais", disse Wayne Chung, inspetor-chefe do escritório de investigação de propriedade intelectual da cidade.

"Seria difícil para um consumidor comum distinguir os produtos falsos", acrescentou Chung.

Alguns itens reproduziam a textura das camisas originais com grande precisão, enquanto outros traziam etiquetas de marca e eram personalizados individualmente, observou o inspetor.

As autoridades de Hong Kong acreditam que essas atividades estejam ligadas ao aumento acentuado do interesse pelo futebol enquanto a Copa do Mundo se aproxima. Consequentemente, decidiram intensificar os controles.

Em março, por exemplo, um lote semelhante de camisas falsificadas havia sido apreendido neste território autônomo.

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twa/reb/ami/smr/cpb/dam/dr/cb/jc

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