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Parte do Pentágono é confinada após 'incidente com materiais perigosos'

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AFP
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Repórter
11/06/2026 13:23

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Uma parte do Pentágono foi fechada nesta quinta-feira (11), e as pessoas em seu interior ficaram confinadas, informou um porta-voz, em resposta ao que os bombeiros descreveram como um "incidente com materiais perigosos" na sede das Forças Armadas americanas.

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O Corpo de Bombeiros do Condado de Arlington informou que enviou unidades ao local, "incluindo sua equipe especializada em materiais perigosos", para atender à ocorrência.

O porta-voz do Pentágono, Sean Parnell, afirmou em comunicado que os sistemas de segurança do edifício tinham um "problema de qualidade do ar que exige medidas de precaução até determinarmos sua importância".

O Departamento de Defesa "está aplicando protocolos de proteção padrão, incluindo uma ordem de confinamento no local para a área afetada".

"As equipes de resposta estão mobilizadas e prontas para apoiar as pessoas no edifício", acrescentou Parnell.

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wd/pnb/dg/mar/lm/aa

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