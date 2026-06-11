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Confinamento no Pentágono após um 'incidente com materiais perigosos' (porta-voz)

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AFP
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Repórter
11/06/2026 13:02

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Uma parte do Pentágono foi fechada e as pessoas que estavam dentro foram confinadas nesta quinta-feira (11), disse um porta-voz, em resposta ao que os bombeiros descreveram como um "incidente com materiais perigosos" na sede das Forças Armadas dos EUA. 

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O porta-voz Sean Parnell disse que uma ordem de confinamento havia sido emitida para uma área afetada por um "problema de qualidade do ar". 

O Corpo de Bombeiros do condado de Arlington informou que enviou equipes ao local, incluindo sua equipe especializada em materiais perigosos, para atender à ocorrência.

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wd/pnb/dg/mel/aa

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