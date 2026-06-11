Ataques com drones matam 23 pessoas na região sudanesa do Cordofão

Uma série de ataques com drones em El Obeid, na região sudanesa do Cordofão (centro), deixou 23 mortos e 19 feridos, anunciou, nesta quinta-feira (11), uma ONG, que atribuiu a ofensiva a paramilitares das Forças de Apoio Rápido.

Os ataques começaram na noite de quarta-feira e continuaram até a manhã desta quinta, atingindo zonas residenciais, uma cerimônia fúnebre e um caminhão que transportava ajuda humanitária, informou a ONG Advogados de Emergência, um coletivo independente que documenta a violência da guerra.

O balanço anunciado pela organização não pôde ser verificado de imediato com outras fontes, enquanto as Forças de Apoio Rápido (FAR) se negaram a fazer comentários.

"Os tetos das casas desabaram sobre seus ocupantes", declarou à AFP um morador do bairro Al Matar, a leste de El Obeid.

Uma fonte médica informou à AFP que entre as vítimas estavam duas crianças e uma mulher, supostamente mãe delas.

Há meses, a cidade está sitiada pelas forças paramilitares, que estão em guerra com o exército regular desde abril de 2023.

Os combates se intensificaram nos últimos meses na região do Cordofão e no estado do Nilo Azul, perto da fronteira com a Etiópia. Em particular após a tomada, em outubro, da cidade de El Fasher por parte das FAR, o último reduto do exército no oeste de Darfur.

O conflito no Sudão deixou dezenas de milhares de mortos e mais de 11 milhões de deslocados, dando lugar ao que a ONU qualifica como a crise humanitária mais grave do mundo.

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