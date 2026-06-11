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Francês é condenado após pitbull matar sua namorada grávida

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Repórter
11/06/2026 12:40

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A Justiça francesa condenou, nesta quinta-feira (11), um homem por homicídio culposo após o pitbull que ele havia importado ilegalmente e treinado para atacar matou sua namorada grávida a mordidas durante um passeio.

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O tribunal de Soissons, no norte da França, condenou Christophe Ellul, de 51 anos, a quatro anos de prisão com suspensão da pena e ordenou que o cão chamado Curtis fosse sacrificado.

A decisão judicial chega após ativistas pelos direitos dos animais terem pedido seu indulto. Um dos abaixo-assinados, com mais de 80 mil assinaturas, pede que este american pitbull terrier seja levado para um abrigo de animais.

Em novembro de 2019, Ellul encontrou o corpo de sua noiva, Elisa Pilarski, em uma floresta nos arredores da cidade, lacerado por 50 mordidas. A mulher, de 29 anos e grávida de seis meses, estava passeando com o cachorro.

Antes de morrer, ela havia ligado para ele enquanto trabalhava em um aeroporto nos arredores de Paris, a cerca de 50 quilômetros de distância, para pedir ajuda, segundo a investigação.

Durante muito tempo, o homem afirmou que o cachorro não era agressivo e que os responsáveis deviam ter sido cães de caça, mas os testes de DNA demostraram que se tratava de Curtis.

O cão, que agora tem oito anos e meio, está preso em um canil desde o incidente, há mais de seis anos.

Na França, é ilegal importar pitbulls, classificados como perigosos. Ellul o importou dos Países Baixos.

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adr-kau/ah-tjc/erl/rm/jc

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