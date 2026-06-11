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Alonso diz que GP da Catalunha 'provavelmente' será sua última corrida em Barcelona

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 12:29

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O piloto espanhol Fernando Alonso, bicampeão mundial de Fórmula 1, declarou nesta quinta-feira (11) que o Grande Prêmio da Catalunha deste fim de semana pode ser sua última corrida em Barcelona.

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"Será um fim de semana especial, provavelmente minha última corrida de Fórmula 1 em Barcelona, então obrigado a todos", disse Alonso à imprensa. 

"Ainda não tenho nada em mente. Depois do verão [no hemisfério norte], tomarei a decisão sobre se continuo ou não, mas Barcelona não estará no calendário no ano que vem", explicou o piloto, que completará 45 anos em julho. 

"Se não sei o que farei no próximo ano, não posso ter certeza do que farei daqui a dois anos", completou.

O piloto da Aston Martin não anunciou planos de aposentadoria, mas, dado que Barcelona será alternado no calendário da F1 com o circuito de Spa-Francorchamps, admitiu que pode não voltar a correr na pista catalã.

Frustrado com o nível de seu carro nesta temporada, Alonso somou seu primeiro ponto no último fim de semana, após ficar em 10º no GP de Mônaco. 

"Ser ou não minha última corrida em Barcelona não me afeta muito, estou em paz com minha carreira. Conquistei muito mais do que jamais sonhei quando era criança", confessou.

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rbs/jc/dam/hgs/yr/cb

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