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Retorno de Serena Williams em Queen's chega ao fim após lesão de Mboko

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Repórter
11/06/2026 11:18

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A tentativa de Serena Williams de conquistar o título de duplas no torneio londrino de Queen's, em seu retorno ao tênis, chegou a um fim prematuro nesta quinta-feira (11), devido a uma lesão de sua parceira de duplas, Victoria Mboko.

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Após abandonar a partida das oitavas de final do torneio de simples na quarta-feira, devido a uma lesão no joelho esquerdo, Mboko oficializou sua desistência nas duplas nesta quinta-feira. 

Na primeira rodada do torneio de duplas, a parceria formada por Williams e Mboko derrotou Nicole Melichar-Martínez e Erin Routliffe por 7-6 (7-2), 6-2. 

A partida marcou o retorno de Serena Williams  -que tem 23 títulos de Grand Slam em simples - ao circuito profissional. Ela estava afastada desde setembro de 2022.

Williams, que decidiu se dar um tempo antes de decidir se volta a competir também em simples, deve retornar nas duplas na próxima semana no WTA 500 em Berlim, embora ainda não se saiba com qual parceira.

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smg/pb/cpb/dam/avl/yr/fp

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