Premiação de Wimbledon tem aumento de 20% em 2026

A premiação total de Wimbledon teve um aumento de 20% em comparação a 2025, uma alta recorde, anunciaram nesta quinta-feira (11) os organizadores do prestigiado torneio londrino, em um contexto marcado pelas reivindicações financeiras dos tenistas em relação às competições de Grand Slam.

Roland Garros, que terminou em 7 de junho, foi marcado pelas reivindicações financeiras de várias estrelas do circuito, que exigem uma porcentagem maior das receitas nos torneios de Grand Slam.

Para a edição de 2026 de Wimbledon, que começa em 29 de junho, a premiação atinge o recorde de 64,2 milhões de libras (445 milhões de reais, na cotação atual), em comparação com 53,5 milhões de libras do ano passado.

Trata-se "de longe, do aumento anual mais importante da história" do torneio, declararam os organizadores nesta quinta-feira.

A edição de 2025 havia aumentado apenas 7% em relação a 2024.

Os dois campeões do torneio, masculino e feminino, receberão 3,6 milhões de libras (24 milhões de reais), um aumento de 20%.

O prêmio para a primeira rodada simples está fixado em 80.000 libras (554 mil reais), um aumento de 21%.

"Espero que os jogadores recebam [a notícia] de forma favorável. Sempre daremos prioridade aos jogadores, seja por meio das premiações, de investimentos em instalações ou nos serviços que oferecemos" declarou em entrevista coletiva Deborah Jevans, presidente do All England Club, organizador de Wimbledon.

A diretora do torneio, Sally Bolton, se reuniu com um representante dos atletas, Larry Scott, em Roland Garros para discutir a premiação.

O torneio de Wimbledon será disputado entre 29 de junho e 12 de julho.

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