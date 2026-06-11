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Inflação no atacado nos EUA subiu para 6,5% em maio, o nível mais alto desde 2022

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Repórter
11/06/2026 10:32

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O Índice de Preços ao Produtor (PPI, na sigla em inglês), uma medida da inflação no atacado nos Estados Unidos, subiu para 6,5% em maio, em comparação com o mesmo período do ano anterior, o nível mais alto em mais de três anos, segundo dados oficiais divulgados nesta quinta-feira (11).

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A inflação tem aumentado acentuadamente nos Estados Unidos desde março, após o início da guerra no Oriente Médio, que elevou os preços do petróleo e seus derivados. 

O PPI subiu 6,5% nos 12 meses encerrados em maio, informou o Departamento de Estatísticas do Trabalho nesta quinta-feira, o nível mais alto desde novembro de 2022. 

Na comparação mensal, os preços no atacado aumentaram 1,1% em maio, acima das expectativas do mercado. 

A maior economia do mundo tem lutado contra a alta inflação desde o início da pandemia de covid-19. As tarifas impostas pelo presidente Donald Trump e a guerra que ele iniciou contra o Irã aumentaram a pressão sobre os preços.

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aha/acb/mel/dg/aa/fp

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