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BCE eleva suas taxas de juros a 2,25% devido à inflação pela guerra no Irã

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AFP
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Repórter
11/06/2026 10:20

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O Banco Central Europeu (BCE) elevou sua taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para 2,25%, nesta quinta-feira (11), para combater a inflação crescente causada pela guerra no Oriente Médio. 

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Este é o primeiro aumento desde setembro de 2023. 

A guerra travada pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã, juntamente com o fechamento do Estreito de Ormuz, uma importante via navegável para o transporte de petróleo, fez com que os preços da energia disparassem. 

"Graças à decisão tomada (nesta quinta-feira), o Conselho de Governadores permanece bem posicionado para lidar com a incerteza gerada pela guerra", afirmou o BCE em comunicado.

Ao elevar as taxas de juros, o BCE encarece o crédito, o que desacelera o consumo e o investimento. O objetivo é conter a demanda para frear a alta dos preços. 

O BCE também prevê que a inflação acelere para 3% em 2026, acima da previsão anterior de 2,6%, e estima que a economia da zona do euro crescerá 0,8%, um ponto percentual abaixo da estimativa de março. 

O banco tenta evitar repetir o erro de 2022, quando foi acusado de reagir tarde demais ao aumento da inflação ligado à guerra na Ucrânia.

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vbw/fz/js/erl/dbh/aa/fp

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