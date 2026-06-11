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Trump ameaça atacar Irã com 'muita força' e tomar terminais de petróleo

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Repórter
11/06/2026 10:09

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O presidente americano, Donald Trump, advertiu que os Estados Unidos vão atacar o Irã com "muita força" nesta quinta-feira (11) à noite e afirmou que em breve tomará os principais terminais de petróleo iranianos.

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"Os Estados Unidos atacarão o Irã (cuja Marinha, Força Aérea, radares, defesa antiaérea e todas as demais formas de defesa, junto com a maior parte de sua capacidade ofensiva, DESAPARECERAM!), com MUITA FORÇA ESTA NOITE", escreveu o presidente americano em sua rede Truth Social.

"Em algum momento em um futuro não muito distante, tomaremos a Ilha de Kharg e outros pontos de infraestrutura petrolífera, e assumiremos o controle total de seus mercados de petróleo e gás, assim como fizemos com a Venezuela, o que está dando resultados magníficos tanto para a Venezuela como para os Estados Unidos", acrescentou.

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jz/mel/fp/aa

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