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Israel recusa entrada de jornalista francesa em seu território

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AFP
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AFP
Repórter
11/06/2026 10:09

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As autoridades israelenses anunciaram, nesta quinta-feira (11), que proibiram a entrada e repatriaram a jornalista francesa Alice Froussard, que há vários anos cobre o conflito israelense-palestino para a Rádio França e a Rádio França Internacional (RFI). 

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A RFI denunciou um "obstáculo à liberdade de imprensa" e manifestou seu apoio à repórter. 

Froussard foi barrada na tarde de quarta-feira no aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, onde foi obrigada a passar a noite antes de ser enviada a Paris na manhã desta quinta. 

Alice Froussard "tentou entrar em Israel e retomar seu trabalho aqui de forma permanente, mas a recomendação do ministério foi aceita, e a jornalista foi expulsa e embarcou em um avião com destino à França", escreveu o ministro Amichai Chikli em um comunicado, no qual a acusou de apoiar o movimento islamista palestino Hamas. 

A RFI afirmou que Froussard dispunha da "autorização de viagem exigida" e de um pedido de visto de imprensa "regular para trabalhar na Cisjordânia". 

O incidente ocorre dois dias após Paris proibir a entrada do ministro das Finanças israelense, Bezalel Smotrich, no país. As autoridades francesas o acusam de promover a anexação da Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967.

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mib-mj/anb/mmy/hgs/jc/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia governo imprensa israel midia palestinos radio

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