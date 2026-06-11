Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Torcedores da Costa do Marfim são vetados da Copa do Mundo nos EUA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 09:34

compartilhe

SIGA

O Comitê Nacional de Torcedores da Costa do Marfim declarou nesta quinta-feira (11) que sua seleção não poderá contar com a presença de seus torcedores na Copa do Mundo, uma vez que não conseguiram obter vistos para entrar nos Estados Unidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A rígida política migratória do presidente americano Donald Trump dificulta a entrada nos EUA a partir de determinados países e pode até mesmo afetar o pessoal convocado para a competição, como um árbitro da Somália que foi expulso no último fim de semana.

"Os torcedores desistiram de viajar porque os Estados Unidos não querem ver torcedores de certos países como a Costa do Marfim em seu território", disse Julien Kouadio Adonis, presidente do Comitê Nacional de Torcedores dos Elefantes (CNSE, na sigla em francês), que costuma organizar as viagens. 

"Os Estados Unidos foram claros conosco ao dizer que não queriam ver nossos torcedores", acrescentou o chefe do organismo, que atua sob a tutela do Ministério do Esporte. 

Apenas alguns integrantes do CNSE receberam autorização para ir aos Estados Unidos. 

Em suas participações anteriores em Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014) ou na Copa Africana de Nações, este organismo havia enviado dezenas de marfinenses para apoiar sua seleção.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-pid/bde/dbh/avl/yr/fp

Tópicos relacionados:

2026 americadonorte civ copa diplomacia fbl mundial wc

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay