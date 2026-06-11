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Primeira bolsa de couro feita a partir de células de T-Rex vai a leilão

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 07:25

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Uma bolsa de couro reconstruída a partir de células de "Tyrannosaurus rex" será leiloada nesta quinta-feira (11) em Paris, uma peça "única no mundo", avaliada entre 350.000 e 580.000 dólares (1,8 milhão e 3 milhões de reais).

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Apresentada há alguns meses em Amsterdã, a bolsa foi criada a partir de vestígios de colágeno encontrados no fêmur de um T-Rex em Montana, Estados Unidos, há 25 anos.

"Nos últimos anos conseguimos desenvolver técnicas, biotecnologias com as quais podemos dar instruções a uma cultura celular para construir, entre aspas, em laboratório, pele autêntica de T-Rex", explicou recentemente à AFP Iacopo Briano, especialista em Paleontologia associado à venda. 

A casa de leilões Drouot, onde a bolsa será colocada à venda nesta quinta-feira às 18h00 (13h00 de Brasília), cita "um objeto sem precedentes na história do luxo" e uma "proeza científica", que permite criar couro "sem recorrer em absoluto à pecuária". 

"O couro celular abre um novo caminho: uma exclusividade que não é mais baseada na extração, nem na pecuária intensiva", acrescentou em um comunicado. 

Briano disse que o material é diferente do couro vegano, fabricado a partir de plástico. 

"Aqui partimos de uma cultura celular, então é pele 100%. E, ao mesmo tempo, procede de um animal que desapareceu há 67 milhões de anos", afirma.

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jt-bur/es/dbh/fp

Tópicos relacionados:

ciencia curiosa franca leilao luxo moda

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