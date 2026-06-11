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Autoridades chinesas convocam empresas para reuniões sobre publicidade enganosa

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Repórter
11/06/2026 07:01

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As autoridades chinesas convocaram, nesta quinta-feira (11), executivos de cinco grandes plataformas para reuniões sobre publicidade enganosa, informou o órgão regulador do mercado de Pequim. 

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Entre as empresas convocadas estão gigantes do comércio eletrônico JD.com e Pinduoduo, assim como a rede social RedNote, conhecida como o Instagram chinês.

As reuniões com os representantes das empresas, organizadas pela Administração Municipal de Regulação do Mercado de Pequim, acontecem no momento em que o governo nacional adota medidas contra a concorrência excessiva "do tipo involução". 

O termo é utilizado para descrever a disputa para superar a concorrência que não leva a lugar nenhum e que pode ser contraproducente.

Os esforços oficiais para conter a tendência já afetaram outras grandes empresas chinesas de compras online, entrega de comida e veículos elétricos. 

O órgão regulador de Pequim afirmou que, no caso das empresas convocadas nesta quinta-feira, identificou problemas que incluíam publicidade enganosa para eventos promocionais, normas irregulares e a falta de divulgação de informações sobre os comerciantes. 

O governo propôs "requisitos de retificação" destinados a prevenir e mitigar riscos durante o evento de compras online conhecido como "6.18", que acontece neste mês e é um dos maiores da China. 

Algumas plataformas anunciaram campanhas de "10 bilhões (de yuans, mais de 1,4 bilhão de dólares) em subsídios" para o evento, mas não detalharam os valores reais dos benefícios nem a duração da promoção, de acordo com o documento.

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mya/dhw/ane/arm/avl/dbh/fp

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