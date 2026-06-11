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Irã confirma bloqueio total do Estreito de Ormuz até nova ordem

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Repórter
11/06/2026 07:01

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A nova agência iraniana responsável por supervisionar o Estreito de Ormuz confirmou nesta quinta-feira (11) que o tráfego por esta via, fundamental para o transporte de combustíveis, está completamente bloqueado até nova ordem, após os ataques mais recentes  dos Estados Unidos.

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"Devido às tensões provocadas pela agressão das forças americanas na região e ao anúncio feito na noite de ontem pelas Forças Armadas iranianas, o Estreito de Ormuz permanecerá fechado até nova ordem", anunciou em uma mensagem no X a Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico. 

O Irã mantém o Estreito de Ormuz bloqueado em grande medida desde o início da guerra com os Estados Unidos e Israel, em 28 de fevereiro, mas permitia a passagem diária de quase 20 navios. 

A Guarda Revolucionária já havia anunciado na quarta-feira que o estreito seria fechado, após os ataques americanos das últimas horas.

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ap-mz/avl/dbh/fp

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