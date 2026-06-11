Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Três marinheiros indianos morreram em petroleiro atacado pelas forças americanas

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/06/2026 06:15

compartilhe

SIGA

Três marinheiros indianos que viajavam a bordo de um petroleiro atacado pelos Estados Unidos na costa de Omã morreram, informou nesta quinta-feira (11) o ministro indiano da Marinha Mercante. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Em um primeiro momento, os três marinheiros foram declarados desaparecidos. O ataque aconteceu na quarta-feira (10) e atingiu um petroleiro com bandeira de Palau, o M/T Settebello, na costa de Omã. 

"Lamentavelmente, confirmamos a morte dos três marinheiros indianos inicialmente dados como desaparecidos, depois que os corpos foram encontrados e identificados", informou o ministro Sarbananda Sonowal na rede social X.

Na quarta-feira, as forças dos Estados Unidos anunciaram que retiraram de serviço o petroleiro M/T Settebello, que, afirmaram, tentava violar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelo governo de Donald Trump.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bb-pa/avl/pc/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra india ira oma transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay