Três marinheiros indianos morreram em petroleiro atacado pelas forças americanas

Três marinheiros indianos que viajavam a bordo de um petroleiro atacado pelos Estados Unidos na costa de Omã morreram, informou nesta quinta-feira (11) o ministro indiano da Marinha Mercante.

Em um primeiro momento, os três marinheiros foram declarados desaparecidos. O ataque aconteceu na quarta-feira (10) e atingiu um petroleiro com bandeira de Palau, o M/T Settebello, na costa de Omã.

"Lamentavelmente, confirmamos a morte dos três marinheiros indianos inicialmente dados como desaparecidos, depois que os corpos foram encontrados e identificados", informou o ministro Sarbananda Sonowal na rede social X.

Na quarta-feira, as forças dos Estados Unidos anunciaram que retiraram de serviço o petroleiro M/T Settebello, que, afirmaram, tentava violar o bloqueio dos portos iranianos imposto pelo governo de Donald Trump.

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