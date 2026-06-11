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Irã diz que ataques americanos tornam a trégua 'praticamente sem sentido'

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AFP
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Repórter
11/06/2026 06:04

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O cessar-fogo em vigor entre Irã e Estados Unidos desde 8 de abril praticamente não faz mais sentido, afirmou nesta quinta-feira (11) a diplomacia iraniana após uma nova noite de bombardeios americanos.

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"Os ataques ilegais e criminosos perpetrados pelos Estados Unidos nas últimas horas não apenas constituem uma violação flagrante da Carta das Nações Unidas (...), mas também tornam a trégua algo praticamente sem sentido", afirmou o Ministério das Relações Exteriores em um comunicado. 

Os bombardeios americanos visaram o sul do Irã. Também foram atingidos vários pontos próximos à capital, como Karaj, Nazarabad e Pishva, segundo a Guarda Revolucionária.

O Paquistão, país que atua como mediador na guerra entre Estados Unidos e Irã, lamentou a "escalada" militar dos últimos dias e reiterou seu apelo por uma "solução negociada". 

"A diplomacia e o diálogo devem ser os princípios orientadores para alcançar uma solução negociada para todas as questões", declarou à imprensa em Islamabad o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores paquistanês, Tahir Andrabi.

Na Jordânia, o Exército anunciou que derrubou 20 mísseis iranianos, depois que a Guarda Revolucionária de Teerã reivindicou um ataque contra um centro de comandoamericano no país. 

"Na madrugada de quinta-feira, os sistemas de defesa antiaérea e a Força Aérea interceptaram e derrubaram 20 mísseis lançados a partir do Irã em direção a Azraq", onde fica a base americana, declarou uma fonte militar.

A instalação fica 80 km ao leste da capital, Amã. Segundo o Exército, a interceptação não provocou vítimas ou danos.

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ap/anb/avl/dbh/fp

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