Keiko Fujimori reassume liderança na apuração de votos no Peru

A candidata de direita Keiko Fujimori retomou na quarta-feira (10) uma leve vantagem sobre o esquerdista Roberto Sánchez na acirrada apuração oficial de votos do segundo turno presidencial no Peru.

Com 98,21% das urnas apuradas, Fujimori tinha 50% dos votos contra 49,99% de Sánchez, segundo o Escritório Nacional de Processos Eleitorais (ONPE).

Impulsionada pelos votos nos Estados Unidos e no Japão, Keiko Fujimori, de 51 anos, tem uma vantagem de apenas algumas centenas de votos sobre Sánchez, de 57 anos.

A autoridade eleitoral informou que a apuração final "pode demorar entre duas semanas e até o fim do mês", dependendo das contestações apresentadas.

Para declarar um vencedor, além disso, será necessário revisar as atas impugnadas, o que representa quase 480.000 votos, processo que pode demorar vários dias.

"Vamos esperar os números oficiais, mas sem dúvida, quando a contagem aumenta, sobretudo das atas que estão chegando do exterior, isso nos dá muito, muito ânimo", disse Keiko Fujimori à imprensa.

A candidata disse que está "otimista e prudente" (...) e que vai respeitar, seja qual for, o resultado.

Diante do novo cenário, Sánchez denunciou que existem "manobras e vontades para distorcer a democracia", em referência a um "setor da imprensa" que o ataca.

"Os resultados eleitorais têm que ser respeitados, além dos desejos ou não", declarou Sánchez, que não descartou a possibilidade de convocar manifestações pacíficas.

A apuração está dentro do padrão eleitoral peruano. O resultado final do segundo turno de 2021 entre o esquerdista Pedro Castillo e Keiko Fujimori foi divulgado seis semanas após a votação. Castillo obteve 50,12% dos votos, contra 49,87% de Fujimori.

Uma missão de observação eleitoral da União Europeia (UE) afirmou que o segundo turno transcorreu de maneira "tranquila e ordenada", no contexto de uma campanha polarizada.

O segundo turno foi disputado entre a filha do falecido ex-presidente Alberto Fujimori (1990-2000), do partido Força Popular, e Sánchez, do Juntos pelo Peru e herdeiro político do ex-mandatário Pedro Castillo, preso após uma fracassada tentativa de autogolpe de Estado em 2022.

Esta é a quarta candidatura de Keiko Fujimori à presidência, enquanto Sánchez está em sua primeira disputa.

O vencedor substituirá em 28 de julho o presidente interino José María Balcázar para um mandato de cinco anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cm/ljc/cjc/fp