Exército do Kuwait anuncia que enfrenta ataque aéreo

O Exército do Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra “alvos aéreos hostis”, depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã.

“O Estado-Maior do Exército anuncia que os sistemas de defesa aérea estão neste momento combatendo alvos aéreos hostis, em conformidade com os procedimentos operacionais estabelecidos”, declarou no X.

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