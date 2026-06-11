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Exército do Kuwait anuncia que enfrenta ataque aéreo

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AFP
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Repórter
11/06/2026 00:01

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O Exército do Kuwait afirmou nesta quinta-feira (11) que suas defesas aéreas estavam engajadas contra “alvos aéreos hostis”, depois que os Estados Unidos realizaram uma nova série de bombardeios contra o Irã. 

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“O Estado-Maior do Exército anuncia que os sistemas de defesa aérea estão neste momento combatendo alvos aéreos hostis, em conformidade com os procedimentos operacionais estabelecidos”, declarou no X.

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bur-ane/abs/dga/nn/ic

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