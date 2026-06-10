EUA diz que concluiu nova onda de ataques contra Irã

O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta quarta-feira (10) ter “concluído” sua mais recente onda de ataques contra o Irã, realizada na madrugada de quinta-feira (horário local), na qual atingiu “centros de vigilância militar iranianos, sistemas de comunicação e instalações de defesa antiaérea”.

“Membros do Corpo de Fuzileiros Navais, da Força Aérea e da Marinha dos EUA realizaram disparos de precisão contra alvos iranianos que representavam uma ameaça para as forças americanas e para navios mercantes internacionais que transitavam por águas da região”, publicou no X o comando responsável pelas operações militares no Oriente Médio.

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