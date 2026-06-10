Irã anuncia ataque contra quartel-general da 5ª Frota dos EUA no Bahrein

A mídia oficial iraniana afirmou nesta quinta-feira (11) que o Irã bombardeou o quartel-general da 5ª Frota dos Estados Unidos no Bahrein, em resposta aos novos ataques de Washington contra seu território.

Os drones lançados tiveram como alvo antenas de comunicação, bem como radares do sistema antimísseis Patriot, informaram as agências Fars e Mehr. Enquanto isso, sirenes “soaram” no Bahrein, informou o Ministério do Interior desse país na rede social X.

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