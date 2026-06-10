Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

22 países pedem que Irã deixe de atacar pessoas em seus territórios

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 21:56

compartilhe

SIGA

Vinte e dois países, entre eles Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Noruega, advertiram nesta quinta-feira (11) o Irã que deixe de atacar pessoas em seus territórios.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses países "condenam as conspirações letais e outras ações maliciosas na Europa, América do Norte e Austrália" por parte de entidades estatais e de inteligência da república islâmica contra "dissidentes iranianos, jornalistas e comunidades e interesses judaicos", destacaram, em declaração conjunta.

"As tentativas de matar, sequestrar, perseguir, intimidar ou atacar de qualquer outra forma pessoas em nosso território minam a soberania nacional e as normas internacionais. Essas ações devem cessar imediatamente", acrescentaram os países.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

djw/oho/arm/nn/lb

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira israel

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay