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Internacional

África do Sul pronta para encarar o México no estádio Azteca, na abertura da Copa de 2026

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 21:44

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O técnico da África do Sul, o belga Hugo Broos, lançou um desafio ao seu elenco: ignorar a barreira de som da torcida ao entrarem em campo nesta quinta-feira (10) para enfrentar os anfitriões, o México, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026.

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O ex-zagueiro que se tornou treinador já viveu essa situação antes, no Estádio Azteca, na Cidade do México, no torneio de 1986, quando a seleção da casa derrotou a Bélgica por 2 a 1. 

Agora, ele se prepara para um retorno emocionante com os 'Bafana Bafana', integrantes do Grupo A do torneio. 

Broos se prepara para encarar o som ensurdecedor do lendário estádio, que sedia sua terceira Copa do Mundo, em uma partida considerada crucial para as esperanças da África do Sul de superar a fase de grupos. 

"Haverá uma multidão enorme (de mexicanos) e pouco apoio para a África do Sul (...) Isso é uma grande vantagem para eles", disse Broos em entrevista coletiva. 

"Haverá 85 mil mexicanos gritando e cantando. Mas temos que focar no nosso jogo. E se conseguirmos fazer isso, se não nos deixarmos levar pelo barulho de 85 mil mexicanos, então faremos uma boa partida". 

Além disso, Broos considera o México a equipe a ser batida no Grupo A.

"Acho que eles venceram quase todas as suas últimas dez partidas", acrescentou o técnico sobre 'El Tri', descrevendo a equipe como "confiante" e "a melhor" do Grupo A. 

"Será um jogo muito difícil. Precisamos estar no nosso melhor nível, e posso garantir que nossa equipe está pronta para lutar por cada centímetro do campo e por cada bola", explicou. 

Por outro lado, o técnico admitiu não ser a favor da expansão da Copa do Mundo para 48 seleções. "É mais desgastante", observou. 

Ele destacou o calendário exigente que aguarda sua equipe, com jogos em Atlanta, nos Estados Unidos, e Monterrey, no México. 

"É um pouco exagerado quando se tem 48 países jogando", disse ele. "A Copa do Mundo foi realizada no México há 40 anos, mas os tempos mudaram e precisamos nos adaptar".

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rcw/sem/mcd/aam

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