EUA desmente Irã e nega fechamento do Estreito de Ormuz
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O Exército dos Estados Unidos desmentiu nesta quarta-feira (10) a afirmação do Irã de que o Estreito de Ormuz foi totalmente fechado em resposta aos ataques americanos mais recentes.
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"Os navios comerciais continuam transitando pelo estreito na noite de hoje", publicou no X o Comando Central dos Estados Unidos, que supervisiona as forças naquela região.
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