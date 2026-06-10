Vice-presidente dos EUA diz que Netanyahu 'cometeu alguns erros'

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, reconheceu divergências com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e afirmou que ele "cometeu alguns erros" na guerra no Oriente Médio, segundo um trecho de entrevista divulgado nesta quarta-feira (10).

"Às vezes temos interesses perfeitamente alinhados. Outras vezes temos interesses que não coincidem", disse Vance, segundo um vídeo publicado no X pelo canal CBS News. O vice-presidente ressaltou, no entanto, que Israel é um aliado próximo dos Estados Unidos.

"O que observei com o primeiro-ministro é que ele defende com grande firmeza os interesses de seu país", destacou Vance na entrevista, que será exibida na íntegra no próximo domingo.

As relações entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Netanyahu tornaram-se tensas nas últimas semanas. Trump chegou a chamar o líder israelense de "louco" durante um telefonema, segundo o veículo Axios.

Netanyahu autorizou ataques contra o Irã no último fim de semana, contra a vontade de Trump. "Eles têm sido um grande parceiro em muitos aspectos, mas também precisamos focar no que é mais interessante para os Estados Unidos", disse Vance.

Questionado se Netanyahu cometeu erros em sua forma de trabalhar com Washington em relação ao Irã, o vice-presidente respondeu: "Certamente ele errou em algumas coisas", sem especificar quais. "Às vezes é melhor manter essas conversas em privado."

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