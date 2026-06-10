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Portugal vence a Nigéria (2-1) em amistoso antes da Copa; CR7 passa em branco

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Repórter
10/06/2026 19:26

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A seleção portuguesa encerrou sua preparação para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte (11 de junho a 19 de julho) com uma vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria, nesta quarta-feira (10), em um amistoso realizado em Leiria em Portugal, partida na qual Cristiano Ronaldo não conseguiu marcar, apesar de várias tentativas. 

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O atacante do Chelsea, Pedro Neto, abriu o placar aos 23 minutos com um chute cruzado de pé esquerdo mas os nigerianos empataram com Akor Adams, que superou três defensores portugueses antes de finalizar por entre as pernas do goleiro Diogo Costa (38'). 

O ponta da Juventus, Francisco Conceição, garantiu a vitória da seleção portuguesa com um chute cruzado de pé esquerdo (75'). 

Cristiano Ronaldo, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, desperdiçou várias boas oportunidades e não conseguiu dissipar as dúvidas persistentes sobre suas perspectivas para a Copa do Mundo, torneio que disputará aos 41 anos de idade. 

Logo no início da partida, aos 9 minutos, CR7 teve uma grande chance de marcar, mas chutou para fora após receber um passe de Nélson Semedo. Mais tarde, o capitão português cabeceou por cima do travessão (34') e, no início do segundo tempo (50') finalizou para fora com o pé esquerdo, apesar de ter uma oportunidade clara diante do goleiro nigeriano. 

O técnico espanhol de Portugal, Roberto Martínez, contou com todo o elenco à disposição, incluindo os quatro jogadores portugueses que conquistaram a Liga dos Campeões da Europa pelo Paris Saint-Germain.

Em seu primeiro amistoso de preparação para a Copa do Mundo, Portugal derrotou o Chile por 2 a 1, perto de Lisboa, com gols de Gonçalo Guedes e Bruno Fernandes. 

Na sexta-feira, Portugal viaja para sua base do Mundial, localizada em Palm Beach, na Flórida (sul dos Estados Unidos).

A campanha da equipe começa no dia 17 de junho, em Houston, contra a República Democrática do Congo, pelo Grupo K, no qual enfrentará depois o Uzbequistão e a Colômbia. 

A Nigéria é uma ausência de destaque na Copa do Mundo de 2026, após não conseguir a classificação nas Eliminatórias da zona africana.

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tsc/dr/iga/aam

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