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Fifa pede que Haiti modifique design de seu uniforme para Copa

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AFP
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Repórter
10/06/2026 19:02

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A Fifa solicitou à seleção do Haiti que modificasse o design de seu uniforme para a Copa do Mundo de 2026, segundo a fabricante, a colombiana Saeta, porque certos elementos visuais poderiam "dar margem a diferentes interpretações".

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Uma ilustração da Batalha de Vertières, ocorrida em 1803 e que garantiu a independência do Haiti, foi estampada nas camisas usadas pelos jogadores em dois amistosos de preparação na Flórida.

"Em conformidade com a análise da Fifa e os regulamentos de equipamentos, implementamos com sucesso as modificações solicitadas para garantir que a equipe esteja totalmente preparada", afirmou a fornecedora de material esportivo no Instagram, sem especificar quais elementos do design motivaram a objeção da entidade máxima do futebol mundial.

A Saeta informou nesta quarta-feira que modificou o uniforme para atender aos regulamentos da Fifa.

O uniforme visava celebrar "o orgulho, a resiliência e o espírito do povo haitiano", explicou a Saeta, ressaltando que "o design final apresentado pela Saeta" à Fifa "pretendia ser uma homenagem aos homens e mulheres que contribuem diariamente para o futuro do Haiti, não tendo, de forma alguma, a intenção de assumir uma posição política".

No entanto, "durante o processo de análise, a Fifa considerou que certos elementos visuais poderiam levar a diferentes interpretações" e solicitou que "fossem feitas modificações". 

O técnico do Haiti, Sébastien Migné, não respondeu a um pedido de comentário da AFP nesta quarta-feira. 

Em sua segunda participação em Copas do Mundo, após o torneio de 1974, na Alemanha Ocidental, o Haiti estreará contra a Escócia no sábado, em Boston, antes de enfrentar o Brasil, em 19 de junho, na Filadélfia, e o Marrocos, no dia 24 de junho, em Atlanta.

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ali/dar/iga/ma/aam/am

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