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Empresas de tecnologia e tensões entre EUA e Irã derrubam Wall Street

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AFP
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Repórter
10/06/2026 19:02

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A Bolsa de Nova York fechou, nesta quarta-feira (10), com quedas significativas, pressionada mais uma vez pelos papéis do setor de tecnologia em um contexto de aumento das tensões entre os Estados Unidos e o Irã.

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O índice Nasdaq perdeu 1,98%, o S&P 500 recuou 1,62% e o Dow Jones caiu 1,87%.

"Estão ocorrendo novamente operações de realização de lucros no setor de tecnologia após dois meses de forte alta", explica à AFP Angelo Kourkafas, analista da Edward Jones.

Os valores ligados à inteligência artificial (IA), que há meses vêm impulsionando a Bolsa de Nova York, caem por conta dessa tendência iniciada na sexta-feira passada.

Ao longo da sessão, a gigante de semicondutores Nvidia perdeu 3,73%. Em uma semana, a ação da empresa de maior capitalização de mercado do mundo já caiu cerca de 7%, o que representa menos 350 bilhões de dólares em valor de mercado.

Em seu rastro, outros grandes nomes dos semicondutores também fecharam no vermelho nesta quarta, como Qualcomm (-6,92%), Broadcom (-5,12%), AMD (-4,86%) e Intel (-0,82%).

Essa onda de vendas se estende também aos gigantes digitais, como Microsoft (-1,50%), Alphabet (-2,16%) e Meta (-2,33%).

Para Kourkafas, trata-se de uma "desaceleração natural" que não afeta "as perspectivas da IA".

Mas José Torres, da Interactive Brokers, pensa o contrário. Os enormes custos e o eventual retorno dos pesados investimentos que essa tecnologia exige contribuem para a tendência de baixa.

"Ao mesmo tempo, enfrentamos preocupações geopolíticas" com "uma intensificação das tensões entre os Estados Unidos e o Irã", ressalta Kourkafas.

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ni/tmc/dsa/dga/nn/ic/am

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