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EUA X IRÃ

EUA anunciam "ataques defensivos" contra o Irã

Ação ocorre pelo segundo dia consecutivo e foi anunciada pelo Exército americano após a derrubada de um helicóptero dos EUA por um drone iraniano

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 19:02 - atualizado em 10/06/2026 19:50

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump crédito: Portal Giro 10

Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã na noite desta quarta-feira (10/6), informou o Exército americano.

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É o segundo dia consecutivo de ataques contra a República Islâmica, após a derrubada de um helicóptero dos Estados Unidos na segunda-feira por um drone iraniano.

As forças americanas iniciaram "ataques adicionais em legítima defesa contra múltiplos alvos no Irã", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede X.

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