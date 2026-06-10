EUA anunciam "ataques defensivos" contra o Irã
Ação ocorre pelo segundo dia consecutivo e foi anunciada pelo Exército americano após a derrubada de um helicóptero dos EUA por um drone iraniano
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Os Estados Unidos lançaram uma nova onda de ataques aéreos contra o Irã na noite desta quarta-feira (10/6), informou o Exército americano.
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É o segundo dia consecutivo de ataques contra a República Islâmica, após a derrubada de um helicóptero dos Estados Unidos na segunda-feira por um drone iraniano.
As forças americanas iniciaram "ataques adicionais em legítima defesa contra múltiplos alvos no Irã", afirmou o Comando Central dos Estados Unidos (Centcom) em uma publicação na rede X.
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