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Jogadores terão representação no Conselho da Fifa, anuncia FIFPro

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Repórter
10/06/2026 18:14

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Os jogadores passarão a ter assento nas reuniões do Conselho da Fifa, o principal órgão decisório da entidade que rege o futebol, anunciou nesta quarta-feira (10) a FIFPro, a principal associação representativa de jogadores de futebol profissionais.

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"As vozes dos jogadores serão representadas nas reuniões do Conselho da Fifa por meio de um status de observador, com direito a se manifestar quando questões relacionadas aos jogadores estiverem sendo analisadas", explicou a FIFPro em um comunicado sobre a assinatura de um novo memorando de entendimento com a Fifa.

O acordo agora envolve a FIFPro em "todas as principais reformas relativas ao bem-estar dos jogadores", observou a organização, destacando que, a partir de agora, trabalhará com a Fifa em questões como o calendário internacional de jogos e o sistema de transferências, dois temas que frequentemente geram atritos.

O acordo também prevê a retirada de ações judiciais iniciadas anteriormente pela FIFPro, suas divisões continentais e sindicatos membros.

Em outubro de 2024, a FIFPro havia apresentado uma queixa contra a Fifa à Comissão Europeia em relação ao calendário de jogos, contestando o cronograma exaustivo de competições que os jogadores profissionais são obrigados a enfrentar.

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lh/dr/iga/aam/am

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