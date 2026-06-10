Raphinha espera retribuir Ancelotti, seu ex-rival nos clássicos Barça-Real Madrid

O atacante Raphinha disse nesta quarta-feira (10) que espera retribuir a Carlo Ancelotti, seu técnico na seleção brasileira, na Copa do Mundo de 2026 pelas derrotas que lhe impôs durante os clássicos espanhóis entre Barcelona e Real Madrid.

O jogador brasileiro do Barça venceu o técnico italiano oito vezes enquanto Ancelotti comandava os 'merengues'. Por sua vez, aquele que agora é o técnico da seleção canarinho venceu três dos confrontos realizados entre 2022 e 2025.

Nesses duelos diretos, Raphinha, peça-chave do Brasil para o torneio na América do Norte, conquistou duas Supercopas da Espanha (2023 e 2025) e uma Copa do Rei (2025).

Seu atual treinador, por outro lado, saiu de mãos vazias dos confrontos entre ambos que valiam título.

"Espero poder fazer a favor dele tudo o que fiz contra ele, principalmente na Copa do Mundo", disse Raphinha, de 29 anos, em entrevista coletiva em Basking Ridge, Nova Jersey, onde a seleção brasileira está concentrada.

"Vou buscar sempre fazer o melhor, dar o melhor física e tecnicamente para a seleção, não só para ele, mas também para o grupo, que merece muito", acrescentou.

O Brasil, provavelmente sem Neymar (lesionado), fará sua estreia na Copa do Mundo no sábado, em East Rutherford, Nova Jersey, contra o Marrocos.

Depois, enfrentará o Haiti em 19 de junho e a Escócia no dia 24.

- Legado de Ancelotti -

O jogador 'azulgrana' expressou sua admiração por Ancelotti, que fez 67 anos nesta quarta-feira, pelo legado que 'Carletto' deixou no futebol de clubes.

O italiano, que estreia como técnico em Copas do Mundo, é o único treinador a conquistar cinco títulos da Liga dos Campeões da Europa e a vencer os campeonatos nacionais das cinco principais ligas europeias.

"A história que eles escreveu dentro do futebol é algo admirável, não só para quem esta trabalhando junto com ele mas também para os adversários. Sempre que a gente tinha um jogo contra o Real Madrid na Espanha, o cuidado era o máximo", afirmou Raphinha.

O atacante do Barcelona é, ao lado de Vinícius Jr., uma das esperanças do Brasil para encerrar um jejum de títulos da Copa do Mundo que remonta a 2002.

Raphinha vem de uma temporada brilhante pelo seu clube.

Ele não apenas conquistou o segundo título consecutivo da liga, como também marcou 21 gols e deu oito assistências em 33 partidas, somando todas as competições.

No entanto, a Seleção tem apresentado um desempenho irregular na caminhada rumo ao torneio de 2026, na América do Norte, chegando à competição desfalcada de jogadores importantes como Rodrygo e Estêvão.

"Tivemos períodos complicados nessa preparação. Mas acho que a gente chega bem para a estreia na Copa", garantiu Raphinha.

No Catar, em 2022, sua primeira Copa, "sentia que não estava totalmente adaptado à seleção brasileira. Na Copa de agora me sinto melhor pelo momento no meu clube e pela situação na Seleção", acrescentou.

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