"É a Copa dele", diz diretor técnico da seleção espanhola, sobre Yamal
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"É a Copa dele", disse o diretor esportivo da Espanha, Aitor Karanka, sobre o astro Lamine Yamal, ressaltando que os médicos e o técnico Luis De la Fuente darão a palavra final sobre se o craque terá condições de jogar na estreia de 'La Roja' na Copa do Mundo de 2026.
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Karanka mostrou aos jornalistas as instalações da Baylor School, nos arredores de Chattanooga, Tennessee, onde a Espanha está treinando durante a fase inicial do torneio, que começa na quinta-feira (11), na Cidade do México.
Em seguida, ele respondeu a perguntas, com um foco claro: quando Lamine Yamal jogará?
"A recuperação dele está indo muito bem, e é o Luis quem vai definir a melhor estratégia junto com os médicos. Agora, a decisão cabe aos médicos e ao Luis", disse o ex-zagueiro do Real Madrid.
Yamal está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na reta final da temporada europeia e com isso permanece incerta sua participação na estreia da Espanha no Grupo H contra Cabo Verde, em Atlanta, na segunda-feira, às 13h (horário de Brasília).
"Como está Lamine?", perguntaram os repórteres a Karanka. "Ele tem aquela alegria inata fora de campo. Em campo, ele irradia aquele frescor e possui uma qualidade que lhe permitirá marcar uma época".
O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, expressou otimismo em relação à condição do atacante na semana passada, antes da delegação partir rumo aos Estados Unidos.
"Sabíamos que ele chegaria em perfeitas condições, e arrisco dizer até que ele estará pronto para a primeira partida", afirmou o treinador em Madri.
"Mas vamos acompanhar a evolução dele", acrescentou.
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