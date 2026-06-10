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Internacional

"É a Copa dele", diz diretor técnico da seleção espanhola, sobre Yamal

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 16:48

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"É a Copa dele", disse o diretor esportivo da Espanha, Aitor Karanka, sobre o astro Lamine Yamal, ressaltando que os médicos e o técnico Luis De la Fuente darão a palavra final sobre se o craque terá condições de jogar na estreia de 'La Roja' na Copa do Mundo de 2026.

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Karanka mostrou aos jornalistas as instalações da Baylor School, nos arredores de Chattanooga, Tennessee, onde a Espanha está treinando durante a fase inicial do torneio, que começa na quinta-feira (11), na Cidade do México.

Em seguida, ele respondeu a perguntas, com um foco claro: quando Lamine Yamal jogará?

"A recuperação dele está indo muito bem, e é o Luis quem vai definir a melhor estratégia junto com os médicos. Agora, a decisão cabe aos médicos e ao Luis", disse o ex-zagueiro do Real Madrid.

Yamal está se recuperando de uma lesão muscular na coxa esquerda sofrida na reta final da temporada europeia e com isso permanece incerta sua participação na estreia da Espanha no Grupo H contra Cabo Verde, em Atlanta, na segunda-feira, às 13h (horário de Brasília).

"Como está Lamine?", perguntaram os repórteres a Karanka. "Ele tem aquela alegria inata fora de campo. Em campo, ele irradia aquele frescor e possui uma qualidade que lhe permitirá marcar uma época".

O técnico da Espanha, Luis de la Fuente, expressou otimismo em relação à condição do atacante na semana passada, antes da delegação partir rumo aos Estados Unidos.

"Sabíamos que ele chegaria em perfeitas condições, e arrisco dizer até que ele estará pronto para a primeira partida", afirmou o treinador em Madri.

"Mas vamos acompanhar a evolução dele", acrescentou.

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pm/ma/aam/am

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