Mboko se lesiona em jogo de simples em Queen's e é dúvida para torneio de duplas com Serena
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A tenista canadense Victoria Mboko sofreu uma lesão no joelho esquerdo e foi forçada a abandonar a partida das oitavas de final do torneio de simples em Queen's, em Londres, nesta quarta-feira (10), o que coloca em risco sua continuidade na chave de duplas ao lado de Serena Williams.
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Após perder o primeiro set por 6–2 para a tcheca Karolina Pliskova (106ª do ranking mundial), Mboko vencia o segundo set por 4–3 quando escorregou na quadra de grama, levou imediatamente a mão ao joelho esquerdo e permaneceu caída no chão por alguns segundos.
Ao se levantar, tentou dar alguns saltos, mas percebeu que não conseguiria continuar e desistiu da partida.
Mboko, 9ª colocada no ranking de simples da WTA, é parceira de duplas da americana Serena Williams, que está retornando ao circuito da WTA nas quadras de grama de Queen's aos 44 anos, quase quatro anos após anunciar sua aposentadoria.
Ambas venceram sua partida de estreia e têm confronto marcado contra a dupla formada pela canadense Leylah Fernandez e a alemã Laura Siegemund nas quartas de final, nesta quinta-feira. No entanto, a lesão gera incerteza sobre a participação de Mboko.
Serena Williams também deve competir nas duplas na próxima semana, no torneio WTA 500 em Berlim. O nome de sua parceira para o torneio na capital alemã ainda não foi revelado.
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