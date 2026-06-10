Trump diz que EUA poderia não renovar acordo de livre comércio T-MEC

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta quarta-feira (10) que não busca uma simples renovação do acordo de livre comércio da América do Norte, o T-MEC, preparando o terreno para negociações prolongadas nos próximos meses.

As partes do Tratado entre México, Estados Unidos e Canadá (T-MEC) têm até 1º de julho para indicar se desejam prorrogar seus termos por mais 16 anos.

Sem uma renovação, e a menos que uma das partes se retire completamente, o acordo continuará em vigor, sujeito a revisões anuais até 2036.

"Não estou buscando renová-lo", declarou o presidente aos jornalistas na Casa Branca, ao ser questionado sobre o prazo de 1º de julho.

"Não precisamos de nada do que o Canadá tem, não precisamos de nada do que o México tem, mas eles precisam de tudo o que nós temos", acrescentou.

México e Canadá são os dois principais parceiros comerciais dos Estados Unidos.

As trocas comerciais entre os três países totalizaram US$ 1,6 trilhão (R$ 8,3 trilhões) em 2025, segundo dados do governo americano. Além disso, o déficit comercial dos Estados Unidos com o México está entre os mais significativos.

Mas as relações comerciais entre os três países se deterioraram desde o retorno de Trump ao poder no ano passado.

O principal motivo de atrito tem sido a imposição de tarifas sobre produtos canadenses e mexicanos, em represália, segundo o presidente americano, à incapacidade da Cidade do México e de Ottawa de fechar suas respectivas fronteiras ao tráfico de drogas e à migração.

No entanto, essas tarifas não afetam os produtos que entram nos Estados Unidos no âmbito do T-MEC, que representam mais de 80% do total, segundo Canadá e México.

"Eles precisam nos tratar melhor", insistiu Trump nesta quarta-feira.

No início do mês, Canadá e México solicitaram a renovação do acordo por 16 anos, conforme previsto no texto.

Washington, por sua vez, decidiu abrir negociações bilaterais com seus dois parceiros.

Autoridades americanas elogiaram a postura do México nas negociações comerciais, mas não a do Canadá e de seu primeiro-ministro, Mark Carney, que se tornou um dos mais destacados críticos de Trump no cenário internacional.

Uma primeira rodada de negociações entre Estados Unidos e México ocorreu em maio. Uma nova rodada está prevista para a próxima semana em Washington.

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