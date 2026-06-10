Papa chega à Sagrada Família, em Barcelona, para abençoar torre de Jesus Cristo

O papa Leão XIV chegou, nesta quarta-feira (10), à famosa basílica da Sagrada Família, em Barcelona, para abençoar a torre de Jesus Cristo, que a transformou na igreja mais alta do mundo, em um dos momentos mais aguardados de sua visita à Espanha.

A visita de Leão XIV, a terceira de um papa à obra-prima modernista, ainda inacabada, de Antoni Gaudí, depois de João Paulo II e Bento XVI, ocorre no dia em que se completa um século da morte do arquiteto venerado, um católico fervoroso, cujo processo de canonização avança no Vaticano.

O sumo pontífice foi recebido em frente à basílica pelos reis da Espanha, Felipe VI e Letizia, e, antes de entrar, uma menina cega lhe exibiu uma maquete da torre que ele vai abençoar.

Após passar em frente ao túmulo de Gaudí, na cripta do edifício, Leão XIV celebrará a missa, após a qual abençoará a torre de Jesus Cristo.

Como tem sido a tônica de toda a sua viagem à Espanha, iniciada no sábado, em Madri, seu percurso no papamóvel até a basílica foi acompanhado nas ruas por uma multidão emocionada.

"Por toda a nossa vida, a Sagrada Família esteve em construção e o fato de agora (o papa) vir é como pôr um ponto final", disse à AFP María José Sedano, uma advogada de 30 anos, que chegou com várias horas de antecedência com a esperança de ver o líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos do mundo.

María del Carmen Guillaume, de 80 anos, terá a sorte de fazer parte dos 4 mil barceloneses convidados a assistir à missa. É "uma satisfação enorme por ver a torre da Sagrada Família terminada e adoro que seja abençoada pelo Santo Padre", disse.

- Dificuldades para concluí-la -

A torre de Jesus Cristo, peça central que se ergue sobre o conjunto terminado em fevereiro, levou a basílica à sua altura máxima, 172,5 metros, transformado-a na mais alta do mundo.

O cume fica um pouco abaixo da colina de Montjuic, de 177 metros, seguindo as instruções de Gaudí, que não queria que ultrapassasse a obra de Deus.

A construção da igreja sofreu vários altos e baixos desde que Gaudí assumiu o projeto, em 1883.

Financiada com doações - entre as quais os ingressos para visitas turísticas -, a igreja devia ser concluída em 2026, coincidindo com o centenário da morte de Gaudí.

Mas a pandemia forçou abandonar este plano.

Consagrada e elevada ao nível de basílica por Bento XVI em 2010, o templo poderia estar concluído dentro de dez anos.

Os planos dependem de que não ocorram novos contratempos que afetem o fluxo de visitantes, que pagam entrada, e que sejam solucionadas as diferenças para construir os polêmicos acessos à fachada da Glória, a entrada principal ainda a edificar.

O projeto defendido pelos construtores implicaria derrubar vários prédios residenciais, mas os moradores se opõem.

- Jogar "em equipe" -

Leão XIV, de 70 anos, americano com nacionalidade peruana, visitou pela manhã a prisão de Brians, a 40 km de Barcelona, para depois seguir de helicóptero para a espetacular abadia de Montserrat, na montanha de mesmo nome.

Assim como fez na terça-feira em Barcelona, Leão XIV fez um discurso misturando catalão e espanhol em Montserrat, local emblemático da cultura e da história desta região do nordeste da Espanha, de forte sentimento nacionalista.

À tarde, na igreja de Santo Agostinho, no bairro Raval, em Barcelona, onde se reuniu com representantes de associações que atendem pessoas desfavorecidas, o papa fez um aceno aos torcedores de futebol, na véspera do início da Copa do Mundo.

Leão XIV disse que, assim como no futebol, na vida deve-se jogar "em equipe".

Para encerrar sua viagem à Espanha, o papa visitará as Ilhas Canárias na quinta e na sexta-feira.

Neste arquipélago no Atlântico, situado em frente à África, via de entrada na Europa para muitos migrantes irregulares, o pontífice insistirá em outra mensagem-chave de sua viagem: a acolhida aos imigrantes.

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