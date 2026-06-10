Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Congressista apresenta proposta para suspender Petro durante 2º turno na Colômbia

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
10/06/2026 14:41

compartilhe

SIGA

Uma congressista colombiana apresentou, nesta quarta-feira (10), uma proposta para suspender o presidente Gustavo Petro por suposta participação ilegal na campanha para o segundo turno das eleições, que definirá se a esquerda permanecerá no poder. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O presidente de esquerda tem se mostrado bastante ativo no apoio ao seu aliado Iván Cepeda, que enfrentará o candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella em 21 de junho. 

A congressista Gloria Arizabaleta apresentou um documento declarando a "suspensão" do presidente, que está sendo investigado pela Comissão de Acusações da Câmara Baixa por suposta interferência na campanha. 

Embora a mídia tenha noticiado a suspensão de Petro, membros do Congresso, especialistas e ministros do governo negam que a decisão tenha validade legal. 

O ministro do Interior, Armando Benedetti, lembrou na rede social X que "somente o Senado" tem autoridade legal para suspender presidentes no país. 

"A Comissão de Acusações não pode suspender o Presidente da República, e muito menos" pela "vontade de uma única representante", acrescentou o braço direito do presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

das/mar/aa

Tópicos relacionados:

colombia eleicoes politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay