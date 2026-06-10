Congressista apresenta proposta para suspender Petro durante 2º turno na Colômbia

Uma congressista colombiana apresentou, nesta quarta-feira (10), uma proposta para suspender o presidente Gustavo Petro por suposta participação ilegal na campanha para o segundo turno das eleições, que definirá se a esquerda permanecerá no poder.

O presidente de esquerda tem se mostrado bastante ativo no apoio ao seu aliado Iván Cepeda, que enfrentará o candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella em 21 de junho.

A congressista Gloria Arizabaleta apresentou um documento declarando a "suspensão" do presidente, que está sendo investigado pela Comissão de Acusações da Câmara Baixa por suposta interferência na campanha.

Embora a mídia tenha noticiado a suspensão de Petro, membros do Congresso, especialistas e ministros do governo negam que a decisão tenha validade legal.

O ministro do Interior, Armando Benedetti, lembrou na rede social X que "somente o Senado" tem autoridade legal para suspender presidentes no país.

"A Comissão de Acusações não pode suspender o Presidente da República, e muito menos" pela "vontade de uma única representante", acrescentou o braço direito do presidente.

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