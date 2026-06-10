Estádio Azteca, templo de Pelé e Maradona, revive sua história em mais uma Copa do Mundo

O palco da partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte, será o Estádio Azteca, na Cidade do México, um dos templos sagrados do futebol, onde dois dos maiores jogadores de todos os tempos se consagraram campeões mundiais: Pelé, em 1970, e Maradona, em 1986.

'O Rei' e 'D10S' ergueram a taça do Mundial neste estádio, que receberá o jogo de abertura entre México e África do Sul na quinta-feira (11).

Embora a maioria das partidas do torneio, incluindo a final, vá ocorrer nos Estados Unidos, o México fará história ao se tornar o primeiro país a sediar uma Copa do Mundo pela terceira vez, mesmo recebendo apenas 13 dos 104 jogos.

As duas primeiras edições estão gravadas na história.

O torneio de 1970, vencido pela seleção brasileira de Pelé, "foi uma Copa do Mundo da modernidade, uma época em que o futebol dava seus primeiros passos tímidos rumo a uma nova era", escreve o jornalista esportivo Andrew Downie em um livro dedicado ao Mundial daquele ano.

"Foi a primeira Copa do Mundo organizada fora da Europa ou da América do Sul. A primeira a permitir substituições. A primeira a dar cartões amarelos e vermelhos aos jogadores. A primeira a contar com uma bola própria — a Adidas Telstar, com seus gomos em preto e branco supermodernos", relembra ele.

"E, acima de tudo, para os torcedores de todo o mundo, foi a primeira a ser transmitida ao vivo e em cores pela televisão", acrescenta o jornalista.

- Shows de Pelé e Maradona -

Houve momentos memoráveis, entre eles uma semifinal épica em que a Itália venceu a Alemanha por 4 a 3 na prorrogação naquele que ficou conhecido como o 'Jogo do Século'. Mas os olhos do mundo estavam voltados para a seleção brasileira de Pelé, considerada por muitos a maior da história, e sua vitória por 4 a 1 sobre a Itália na final.

"Era quase como se a Copa do Mundo no México tivesse sido organizada para ele", admitiu Bobby Moore, então capitão da Inglaterra, referindo-se ao lendário atacante.

Dezesseis anos depois, o México sediou novamente o torneio, que naquela ocasião já havia passado de 16 para 24 seleções. O evento marcou o auge da carreira de Maradona, com dois gols lendários: a 'Mano de Dios' ('Mão de Deus') e sua inesquecível arrancada em que driblou vários jogadores da Inglaterra, inclusive o goleiro Peter Shilton, nas quartas de final.

'El Pibe de Oro' ('O Garoto de Ouro') conduziu a Argentina à final, onde seu passe perfeito deixou Jorge Burruchaga em condições de arrancar em velocidade e marcar o gol da vitória nos minutos finais, logo após a Alemanha Ocidental ter reagido a uma desvantagem de 2 a 0 para empatar o jogo em 2 a 2.

- Seleção mexicana confiante no Azteca -

Como parte dos preparativos para a Copa do Mundo de 2026, o Estádio Azteca passou por uma ampla reforma, tendo sua capacidade reduzida de mais de 100 mil para 83 mil lugares. O estádio foi reaberto no final de março, após ficar fechado por quase dois anos.

O México disputará duas partidas da fase de grupos no local, contra a África do Sul e a República Tcheca. Entre esses dois jogos, a equipe enfrentará a Coreia do Sul em Guadalajara.

A Cidade do México sediará cinco partidas, uma a mais que as quatro em Guadalajara e quatro em Monterrey. O governo anunciou o envio de 100 mil militares e policiais para garantir a segurança e prevenir a violência que frequentemente assola o país.

No entanto, o México é uma nação apaixonada por futebol, ao contrário de seus coanfitriões, Canadá e Estados Unidos, e 'El Tri' espera aproveitar esse fervor para fazer uma boa campanha no torneio.

Suas melhores atuações em Copas do Mundo ocorreram nas duas vezes anteriores em que o país sediou o evento, chegando às quartas de final em 1970 e 1986.

Após a eliminação na fase de grupos no Catar 2022, a seleção mexicana, que aposta em sua jovem promessa Gilberto Mora, também estará motivado com a perspectiva de permanecer na Cidade do México caso termine em primeiro lugar no Grupo A.

Nesse cenário, a equipe disputaria a partida da fase de 16-avos de final no estádio Azteca e, potencialmente, também o jogo das oitavas de final, caso avance.

"Disputei uma Copa do Mundo no México, então sei como é", disse o técnico Javier Aguirre, que integrou o elenco de 1986. "As pessoas sabem que darei o máximo, e teremos um time que reflete o seu treinador: uma equipe que lutará e deixará a alma e o coração em campo".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

as/bsp/cpb/cl/raa/aam